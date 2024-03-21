Перекидаються одна за одною: п'яні окупанти тричі за добу потрапляли в ДТП на вантажівках, є постраждалі (фото, відео)

Це не перший випадок

У середу, 20 березня, у Воронезькій області РФ 11 російських військовослужбовців постраждали в ДТП на автомобілі Урал. Аналогічні випадки з цією автівкою стались і на Луганщині.

Про це повідомило російське незалежне видання ASTRA. Зазначається, що автомобіль з 22 військовослужбовцями-контрактниками перекинувся в Ольховатському районі Воронезької області.

"ДТП сталася вночі 20 березня, за кермом був військовослужбовець в/ч 54096 53-річний Олексій Григор’єв. Якоїсь миті водій не впорався з керуванням, авто з 22 військовими з’їхало в кювет і перекинулося. Машину пошкоджено, постраждали 10 військовослужбовців-пасажирів та сам водій. Троє з них госпіталізовано до Россошанської районної лікарні", – йдеться в повідомленні.

Ольховатський район у Воронезькій області

Український блогер Денис Казанський повідомив про ще дві ДТП на тимчасово окупованій Луганщині. У Краснодоні окупанти на російському військовому "Уралі" скоїли аварію. Внаслідок цього загинув поліцейський.

Аварія в Краснодоні Луганської області

Аварія в Краснодоні Луганської області

А в Луганську п'яний російський військовий на "Уралі" вилетів із проїжджої частини на тротуар і перекинувся.

"Окупанти творять на дорогах справжнє свавілля. Щодня ДТП", — написав він.

Де сталось ДТП на Луганщині

Раніше "Телеграф" писав, що путінські солдати потужними авіабомбами стирають із лиця землі село на Бєлгородщині. Армія РФ не соромиться бити по своєму ж населеному пункту.