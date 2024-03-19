Есть погибшие и пострадавшие: россияне ударили по жилым домам в Донецкой области

Захватчики применяли ракеты С-300

За последние сутки российские оккупанты совершили несколько обстрелов по Донецкой области. В результате есть жертвы, пострадавшие, а также разрушения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Известно, что погиб один человек и еще пять человек получили ранения.

"Россия убивает гражданских! За 18 марта россияне убили 1 жителя Донбасса — в Очеретино. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи", — сказал Филашкин.

В ночь на 19 марта, примерно в 02:30, оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по городу Селидово. Четыре человека получили ранения. Также в результате происшествия были повреждены 24 частных домовладения.

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли удар по Одессе ракетами "Искандер". В результате атаки погиб 21 человек. Еще более 70 человек получили ранения. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии и показал, что там происходило после случившегося.