Є загиблі та постраждалі: росіяни вдарили по житлових будинках на Донеччині

Загарбники застосовували ракети С-300

За останню добу російські окупанти здійснили кілька обстрілів Донецької області. В результаті є жертви, які постраждали, а також руйнування.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Відомо, що загинула одна людина та ще п’ять осіб отримали поранення.

"Росія вбиває цивільних! За 18 березня росіяни вбили 1 жителя Донбасу — в Очеретино. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи", — сказав Філашкін.

У ніч проти 19 березня, приблизно о 02:30, окупанти вдарили двома ракетами С-300 по місту Селидове. Чотири особи отримали поранення. Також внаслідок пригоди було пошкоджено 24 приватні домоволодіння.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали удару по Одесі ракетами "Іскандер". Внаслідок атаки загинула 21 людина. Ще понад 70 людей отримали поранення. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії і показав, що там відбувалося після того, що сталося.