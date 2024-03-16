В разрушенной до основания Авдеевке украинцев заставляют голосовать за Путина в подвалах (фото)

В городе нет ни одного уцелевшего дома

Во временно оккупированной Авдеевке россияне заставляют украинцев получать паспорта РФ и голосовать на выборах президента России. В городе, который испытал значительные разрушения из-за преступных действий россиян и активных боев, не осталось уцелевшего дома, поэтому вышеуказанные мероприятия проводят в подвалах домов.

Об этом пишут российские СМИ. Также в сети ходят кадры с места событий.

На фото видно, как добровольная народная дружина обустраивает "избирательные пункты" в подвалах и на том же месте выдает паспорта России жителям оккупированного города. Среди попавших в объектив журналистов немало пожилых людей.

Они говорят, что не обязательно было приходить в так называемый избирательный пункт, ведь им обещали, что к каждому домой придут и дадут возможность проголосовать. Правда, приходить в дома нет смысла, ведь живут авдеевцы в подвалах и в полевых условиях без света, отопления и водоснабжения.

На последних фото Авдеевки видно, насколько ужасны масштабы разрушений города, ведь его практически нет.

Ранее "Телеграф" писал, что полностью разрушенные российскими террористами города отстроить будет очень сложно. А отстроить их в том виде, какими они были до российского вторжения – практически невозможно.