У зруйнованій вщент Авдіївці українців змушують голосувати за Путіна у підвалах (фото)

У місті немає жодного вцілілого будинку

У тимчасово окупованій Авдіївці росіяни змушують українців отримувати паспорти РФ та голосувати на виборах президента Росії. У місті, яке зазнало значних руйнувань через злочинні дії росіян та активні бої, не залишилось вцілілого будинку, тому вищезгадані заходи проводять у підвалах будинків.

Про це пишуть російські ЗМІ. Також у мережі ширяться кадри з місця подій.

На фото видно, як добровільна народна дружина облаштовує "виборчі пункти" у підвалах та одразу ж на тому ж місці видає паспорти Росії мешканцям окупованого міста. Серед тих, хто потрапив в обʼєктив журналістів чимало літніх людей.

Вони кажуть, що не обовʼязково було приходити до так званого виборчого пункту, адже їм обіцяли, що до кожного додому прийдуть та дадуть можливість проголосувати. Щоправда, приходити до будинків немає сенсу, адже живуть авдіївці у підвалах та у польових умовах без світла, опалення та водозабезпечення.

На останніх фото Авдіївки видно, наскільки жахливі масштаби руйнувань міста, адже його вже практично немає.

Раніше "Телеграф" писав, що повністю зруйновані російськими терористами міста відбудувати буде дуже складно. А відбудувати їх у тому вигляді, якими вони були до російського вторгнення – фактично неможливо.