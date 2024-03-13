Их не звали, но они все равно дали ответ: в России рассказали, поедут ли на саммит мира в Швейцарии

Саммиты в таком формате якобы зашли в тупик

На саммит мира по реализации украинской "Формулы мира" Россию никто официально пока не звал, но там посчитали за необходимость высказать свой заочный "отказ". Там заявили, что даже если их и позовут, то они не поедут.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По её мнению, саммиты в таком формате якобы зашли в тупик.

"Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально. Готовящаяся конференция — это продолжение встреч в копенгагенском формате, которые изначально себя дискредитировали, а теперь зашли в тупик", — сказала Захарова.

Она также добавила, что Швейцария "едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил. Он занимает открыто проукраинскую позицию".

Напомним, ранее мы писали о том, что Швейцария пригласила Китай на саммит мира по Украине.