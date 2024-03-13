Їх не звали, але вони все одно дали відповідь: у Росії розповіли, чи поїдуть на саміт миру у Швейцарії

Саміти в такому форматі нібито зайшли в глухий кут

На саміт миру з реалізації української "Формули миру" Росію ніхто офіційно поки що не кликав, але там вважали за необхідність висловити свою заочну "відмову". Там заявили, що навіть якщо їх і покличуть, вони не поїдуть.

Про це йдеться у коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової. На її думку, саміти у такому форматі нібито зайшли у глухий кут.

"Росія не має наміру брати участь у такій конференції, навіть якщо буде запрошена офіційно. Конференція, що готується, — це продовження зустрічей у копенгагенському форматі, які від початку себе дискредитували, а тепер зайшли в глухий кут", — сказала Захарова.

Вона також додала, що Швейцарія "не може служити майданчиком для різних миротворчих зусиль, оскільки це передбачає нейтральний статус, який Берн втратив. Він займає відкрито проукраїнську позицію".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Швейцарія запросила Китай на саміт миру щодо України.