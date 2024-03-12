"Этих больных уже ничего не вылечит": Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога и пообещал ответ (видео)

Действия россиян без ответа не останутся

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога и пообещал России мощный ответ. По его словам, ответные удары будут вполне справедливыми.

Как рассказал глава государства в своем традиционном видеообращении, согласно последним данным в результате ракетного удара россиян была разрушена часть многоэтажного дома и более 30 человек пострадали. Кроме того, есть и погибшие.

"И мы будем наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют", — отметил Зеленский.

По его словам, только причинение потерь России позволит сделать ее безопасной не только для Украины, но и для других ее соседей и разных народов.

Зеленский отметил, что накануне получил доклады от ВСУ, ГУР и СБУ о результатах применения дальнобойных дронов.

"Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Наша дальнобойность – реальное приближение безопасности для всех", — отметил он.

Напомним, ракетный удар по Кривом Роге россияне нанесли вечером 12 марта. По последним данным, в результате атаки погибли три человека. Также 38 человек получили ранения. Среди пострадавших также есть 10 детей. Ликвидация последствий продолжается.

Как сообщалось ранее, 10 марта в результате российского обстрела серьезно пострадал Мирноград (Донецкая область). В городе зафиксированы масштабные разрушения.