Первый вьетнамец, попавший в плен ВСУ, раскрыл правду о России (видео)

Иностранец подписал контракт на 1 год

Впервые в плен ВСУ попал гражданин Вьетнама, воевавший за Россию. Лу Менг Туан (Lu Meng Tuan) честно рассказал, как происходит рекрутинг, служба на фронте и что с отношением к иностранцам у оккупантов.

Об этом говорится в видео UNITED24. По словам гражданина Вьетнама, его заставили подписать контракт на службу на 1 год при том, что он не имел ни военного опыта, ни документов, и даже не знал ни английского, ни русского языка.

Какое отношение россиян и что происходит на фронте

"Они (русские — ред.) заставляют нас делать все. Если вы не слушаетесь, они вас избивают. Если вы не подчиняетесь, они готовы вас убить", — говорит вьетнамец.

По словам Лу Менг Туана, за два месяца службы на фронте он так и не держал оружия в руках, ведь не понимал русского, а учить его никто не собирался. Потому иностранца отправили на кухню, готовить обеды.

Отвечая на вопрос, как вьетнамец оказался на фронте, он рассказывает: "Россияне взяли меня и еще трех человек. Двое пошли впереди. А меня бросили с другим мужчиной. Мы остались, первые двое медленно двигались. Затем третий парень ушел и покончил жизнь самоубийством. Он вытащил пистолет и мгновенно застрелился. Я не мог остановить его. После этого я сбежал. Они сильно избивали меня. Они говорили, что если я не уйду, они меня застрелят. Они также избивали других ребят. В общем, одно говорят по телевизору, а на самом деле совсем другое".

Мужчина вспоминает, что его из Москвы привезли автобусом в окопы на передовой, где он должен был готовить. Так продолжалось, пока на позиции были люди, когда они закончились Лу Менг Туана (Lu Meng Tuan) отправили на позицию.

"Когда я пошел, у меня с собой ничего не было. Даже оружия или какого-либо снаряжения, никакой еды, мне даже воды не дали. Абсолютно ничего. У меня не было ничего есть или пить", — говорит иностранец.

Лу Мэнг Туан

После этого украинские солдаты взяли его в плен, мужчина бродил на позициях Харьковщины. Он был истощен и нуждался в медицинской помощи. По его словам, еще на позиции с россиянами он хотел сбежать в Украину, поэтому, когда стал такой случай, пошел в нужном направлении.

"Когда меня привезли сюда (в Украину — ред.), меня не дискриминировали. Ко мне относились как к человеку. Отлично. Честно говоря, я очень тронут. Но я не могу полностью выразить это словами. Даже пребывание здесь в течение одного дня придало моей жизни столько смысла", — говорит вьетнамец.

Он рассказывает, что в российской армии немало иностранцев и молодых людей, которые не то, что воевать, они не хотят жить. Поэтому там происходит много самоубийств или дезертирства.

Как вьетнамец попал на фронт

По словам Лу Мэнг Туана, он приехал в Москву, чтобы заработать денег, но его виза быстро истекла. Мужчина не вернулся во Вьетнам и спустя некоторое время его поймала полиция. Они предложили иностранцу два варианта: тюрьма или годовой контракт на фронте. Последний вариант предусматривал хорошую зарплату, даже дом пообещали, и возможность вернуться во Вьетнам.

"Мне сказали, что через 1 год у меня будет дом и все такое. Мне это не было нужно. Мне просто нужен был как можно более короткий срок, а потом я поеду домой", — говорит вьетнамец.

Мужчина подписал договор, хоть и много не понимал. Ему сказали, что даже документы иметь при себе не надо. И после этого без всяких учений отправили на передовую: сначала готовить есть, а потом — на позицию.

"Если бы мне позволили, моим первым выбором было бы остаться здесь и помочь отстроить Украину. Я вернусь во Вьетнам только тогда, когда это закончится. Это мое первое желание, если мне дадут разрешение", — резюмирует Лу Мэнг Туан.

