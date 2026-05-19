Побиття, знущання і не тільки. Полонений в’єтнамець вперше відверто розповів про службу за Росію (відео)

Іноземець підписав контракт на 1 рік

В'єтнамський військовополонений Лу Менг Туан (Lu Meng Tuan), який воював за Росію, а потім потрапив в полон ЗСУ, вперше дав інтерв'ю. Він чесно розповів, як відбувається рекрутинг, служба на фронті та що з відношенням до іноземців в окупантів.

Про це йдеться у відео UNITED24. За словами громадянина В'єтнаму, його змусили підписати контракт на службу на 1 рік при тому, що він не мав ані військового досвіду, ані документів, та навіть не знав ні англійську, ні російські мови.

Яке ставлення росіян та що відбувається на фронті

"Вони (росіяни — ред.) змушують нас робити все. Якщо ви не слухаєтесь, вони вас б'ють. Якщо ви не підкоряєтеся, вони готові вас убити", — каже в'єтнамець.

За словами Лу Менг Туана, за два місяці служби на фронті він так і не тримав зброї в руках, адже не розумів російської, а навчати його ніхто не збирався. Тому іноземця відправили на кухню, готувати обіди.

Відповідаючи на питання, як в'єтнамець опинився на фронті, він розповідає: "Росіяни взяли мене та ще трьох людей. Двоє пішли попереду. А мене покинули з іншим чоловіком. Ми залишилися, перші двоє повільно рухалися. Потім третій хлопець пішов і покінчив життя самогубством. Він витягнув пістолет і миттєво застрелився. Я не міг його зупинити. Після цього я втік. Вони сильно били мене. Вони казали, що якщо я не піду, вони мене застрелять. Вони також били інших хлопців. Загалом, одне кажуть по телевізору, а насправді зовсім інше".

Чоловік згадує, що його з Москви привезли автобусом до окопів на передовій, де він й мав готувати їсти. Так тривало поки на позиції були люди, коли вони закінчились Лу Менг Туана (Lu Meng Tuan) відправили на позицію.

"Коли я пішов, у мене з собою нічого не було. Навіть зброї чи будь-якого спорядження, ніякої їжі, мені навіть води не дали. Абсолютно нічого. У мене не було нічого їсти чи пити", — каже іноземець.

Лу Менг Туан

Після цього українські солдати взяли його в полон, чоловік блукав на позиціях на Харківщині. Він був виснажений та потребував медичної допомоги. За його словами, ще на позиції з росіянами він хотів втекти до України, тому коли стала така нагода, пішов у потрібному напрямку.

"Коли мене привезли сюди (в Україну — ред.), мене не дискримінували. До мене ставилися як до людини. Дуже добре. Чесно кажучи, я дуже зворушений. Але я не можу повністю висловити це словами. Навіть перебування тут протягом одного дня надало моєму життю стільки сенсу", — каже в'єтнамець.

Він розповідає, що в російській армії чимало іноземців та молодих людей, які не те, що воювати, вони не хочуть жити. Тому там трапляється багато самогубств чи дезертирства.

Як в'єтнамець потрапив на фронт

За словами Лу Менг Туана, він приїхав до Москви, аби заробити грошей, але його віза швидко сплинула. Чоловік не повернувся до В'єтнаму і через деякий час його піймала поліція. Вони запропонували іноземцю два варіанти: тюрма або річний контракт на фронті. Останній варіант ще передбачав гарну зарплату, навіть будинок пообіцяли, та змогу повернутись до В'єтнаму.

"Мені сказали, що через 1 рік у мене буде будинок і все таке. Мені це не було потрібно. Мені просто потрібен був якомога коротший термін, а потім я поїду додому", — каже в'єтнамець.

Чоловік підписав договір, хоч й багато не розумів. Йому сказали, що навіть документів мати при собі не треба. І після цього без жодного навчання відправили на передову: спочатку готувати їсти, а потім — на позицію.

"Якби мені дозволили, моїм першим вибором було б залишитися тут і допомогти відбудувати Україну. Я повернуся до В'єтнаму лише тоді, коли це закінчиться. Це моє перше бажання, якщо мені дадуть дозвіл", — резюмує Лу Менг Туан.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Держдумі РФ вперше прямо закликали закінчити війну з Україною.