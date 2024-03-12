Крушение Ил-76 в РФ: появились первые фото с места падения самолета и информация о его непростом экипаже

Борт был уничтожен полностью

В сети показали фото с самого эпицентра крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области. Также появилась подробная информация о пилоте вражеского летательного аппарата.

Первые снимки с места событий публикует российский Telegram-канал "112". На них можно увидеть, что борт был уничтожен полностью. Он развалился во время удара о землю, а затем еще и загорелся.

Также стоит отметить, что, согласно последним данным, число жертв падения самолета увеличилось до 16. Ранее в Минобороны страны-агрессора говорили, что на борту Ил-76 было всего 15 человек.

Среди погибших был и опытный российский пилот. Как пишут местные СМИ, еще год назад он мог уйти в отставку, но остался в ВКС. Он был командиром воздушного судна.

Что о нем известно

Махмуд Г. окончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище, в 2016-м он уже попал в ситуацию, когда у его самолета отказывали двигатели, но тогда ему повезло. За это он даже получал медаль. С февраля он с экипажем доставлял боеприпасы в зону боевых действий в Украине.

Кто еще был среди экипажа

По данным местного губернатора, на борту погибли оренбургские летчики.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о самолете Ил-76 и как больно его потеря ударит по оккупантам.