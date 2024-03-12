Авіатроща Іл-76 у РФ: з'явилися перші фото з місця падіння літака та інформація про його непростий екіпаж

Борт було знищено повністю

У мережі показали фото із самого епіцентру падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 в Івановській області. Також з’явилася докладна інформація про пілота ворожого літального апарату.

Перші знімки з місця подій оприлюднює російський Telegram-канал "112". Там можна побачити, що борт було знищено повністю. Він розвалився під час удару об землю, а потім ще й спалахнув.

Також варто зазначити, що, згідно з останніми даними, кількість жертв падіння літака збільшилася до 16. Раніше в Міноборони країни-агресора говорили, що на борту Іл-76 було всього 15 людей.

Серед загиблих був досвідчений російський пілот. Як пишуть місцеві ЗМІ, ще рік тому він міг піти у відставку, але залишився у ВКС. Він був командиром повітряного судна.

Що про нього відомо

Махмуд Г. закінчив Краснодарське вище військово-авіаційне училище, 2016-го він уже потрапив у ситуацію, коли у його літака відмовляли двигуни, але тоді йому пощастило. За це він навіть отримував медаль. З лютого він із екіпажем доставляв боєприпаси до зони бойових дій в Україні.

Хто ще був серед екіпажу

За даними місцевого губернатора, на борту загинули оренбурзькі льотчики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про літак Іл-76 і наскільки боляче його втрата вдарить по окупантах.