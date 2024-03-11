"Тринадцатый" стал "двухсотым"? Россияне сообщают о ликвидации в Украине известного "военкора", что известно

Официальной информации пока нет

В российских пропагандистских Telegram-каналах начала появляться информация о якобы гибели "военкора" Егора Гузенко с позывным "Тринадцатый". Сообщается, что он перестал выходить на связь.

Так, российский паблик "ВДВ за Честность и Справедливость" написал, что есть "плохие новости". А в комментариях к этому посту появилась информация о том, что Гузенко погиб.

Кроме того, российский Telegram-канал "Поздняков 3.0" также сообщил, что есть информация о якобы гибели Гузенко. Там также отметили, что пропагандист не отвечает на личные сообщения.

Другой Telegram-канал "Пионер запаса" также пишет, что "Тринадцатый" умер. В то же время отмечается, что эта информация пока не подтверждена.

В свою очередь украинские блоггеры также отметили, что достоверного подтверждения информации о гибели Гузенко пока нет.

Кто такой "Тринадцатый"

Исповедующий ультраправые взгляды российский "военкор" Егор Гузенко ведет свой Telegram-канал, в котором освещает российское вторжение в Украину. СМИ раньше даже писали, что он может иметь отношение к смертной казни украинского военного. В сети он активно публиковал намеки и призывы к подобным расправам.

Гузенко служил в ВДВ РФ, родом из Ставрополья. В 2015 году вступил в ряды террористов "ДНР", взяв себе позывной "Тринадцатый". Также воевал в Сирии. Позже фигурировал в нескольких драках на территории РФ, а в 2021 году выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему в центре Санкт-Петербурга.

Напомним, в Донецкой области взорвали машину еще одного предателя Украины. Он служил оккупантам. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.