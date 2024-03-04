В России подорвали ЖД мост, движение парализовано: в ГУР указали на важную деталь

На месте работают спецслужбы

В Самарской области России произошел взрыв на железнодорожном мосту. Движение поездов по мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы.

Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что это была попытка подрыва опоры моста.

"По данным "Базы", неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск рано утром 4 марта. По словам источников, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени. Движение поездов по мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы. Сейчас в регионе объявлен план "Загорск", — говорится в сообщении.

В результате происшествия повреждения получили повреждения металлоконструкции моста, а также ограждение. Бетонная опора, по предварительной информации, не была повреждена.

Сейчас задержаны три пассажирских поезда, которые следовали из Москвы, а также одна электричка. Территория оцеплена.

Тем временем в Главном управлении разведки МО Украины подтвердили факт выведения моста из строя. Учитывая характер повреждений, использование этого моста будет длительное время невозможным.

"4 марта 2024 года около 6 часов городов был поврежден путем подрыва его силовых конструкций. Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в городе чапаевской самарской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ленинградской области России прогремели мощные взрывы. Губернатор области заявил, что что в Ломоносовском районе "сработали средства ПВО".