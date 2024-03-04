У Росії підірвали залізничний міст, рух паралізовано: у ГУР вказали на важливу деталь

На місці працюють спецслужби

У Самарській області Росії стався вибух на залізничному мосту. Рух поїздів мостом припинено. На місці працюють спецслужби.

Про це у понеділок, 4 березня, повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела. Наголошується, що це була спроба підриву опори моста.

"За даними "Бази", невідомі спробували підірвати опору мосту через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ рано вранці 4 березня. За словами джерел, звук вибуху було чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. Рух потягів мостом припинено. На місці працюють спецслужби, зараз у регіоні оголошено план "Загорськ", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок пригоди пошкодження отримали пошкодження металоконструкції мосту, а також огородження. Бетонну опору, за попередньою інформацією, не було пошкоджено.

Наразі затримано три пасажирські потяги, які прямували з Москви, а також одна електричка. Територія оточена.

Тим часом у Головному управлінні розвідки МО України підтвердили факт виведення мосту з ладу. З огляду на характер пошкоджень використання цього мосту буде тривалий час неможливим.

"4 березня 2024 року близько 6 годин міст було пошкоджено шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалася державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті чапаєвській самарській області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Ленінградській області Росії прогриміли потужні вибухи. Губернатор області заявив, що у Ломоносівському районі "спрацювали кошти ППО".