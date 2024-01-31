Травмы получили серьезные

В Белгородской области РФ произошел "взрывной" инцидент с русскими солдатами. Они планомерно заминировали территории, но сами же подорвались на одной из них.

Об этом пишут росСМИ. Как следствие, трое российских бойцов получили ранения.

Событие произошло в районе села Новстроевка-Друга Белгородской области во вторник, 30 января. Указанный населенный пункт граничит с украинской границей через Харьковскую область.

Населенный пункт на карте

Сдетонировала мина во время ее установки, которую, по данным росСМИ, осуществляли пограничник и российские солдаты из воинской части 53359.

Российский информационный ресурс отмечает, что от взрыва российский пограничник получил раны, минно-взрывную травму. Ему были ампутированы пальцы стопы. Еще один солдат получил осколочные ранения, а его боевой товарищ – ампутацию пальцев стопы и осколочные ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу в Белгороде. По данным росСМИ, гражданские якобы не пострадали.

Остается неизвестным, что послужило причиной детонации мины при ее установке.

Ранее "Телеграф" писал, что в расформированной ПИК "Вагнер" заявляли, что только в их рядах служило около 50 тысяч заключенных, и каждый пятый из них умер. Те, кому удалось выжить, получили серьезные травмы, в том числе психологические.