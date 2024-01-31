Неподалік від кордону з Україною солдати РФ підірвались на своїй же міні: що відомо

Травми отримали серйозні

У Бєлгородській області РФ стався "вибуховий" інцидент з російськими солдатами. Вони планомірно заміновували території, але самі ж і підірвались на одній з них.

Про це пишуть росЗМІ. Як наслідок, троє російських бійців отримали поранення.

Зазначається, що подія сталась у районі села Новстроївка-Друга Бєлгородської області у вівторок, 30 січня. Зазначений населений пункт межує з українським кордоном через Харківську область.

Населений пункт на мапі

Здетонувала міна під час її встановлення, яке, за даними росЗМІ, здійснювали прикордонник та російські солдати з військової частини 53359.

Російський інформаційний ресурс зазначає, що від вибуху російський прикордонник отримав рани, мінно-вибухову травму. Йому було ампутовано пальці стопи. Ще один солдат отримав осколкові поранення, а його бойовий товариш — ампутацію пальців стопи та осколкові поранення.

Постраждалих доставили у лікарню у Бєлгороді. За даними росЗМІ, цивільні нібито не постраждали.

Залишається невідомим, що стало причиною детонації міни під час її встановлення.

Раніше "Телеграф" писав, що у розформованій ПВК "Вагнер" заявляли, що лише у їхніх лавах служило близько 50 тисяч ув’язнених, і кожен п’ятий із них помер. Ті, кому вдалося вижити, отримали серйозні травми, у тому числі психологічні.