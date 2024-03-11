"Тринадцятий" став "двухсотим"? Росіяни повідомляють про ліквідацію в Україні відомого "воєнкора", що відомо

Офіційної інформації поки немає

У російських пропагандистських Telegram-каналах почала з'являтися інформація про нібито загибель "воєнкора" Єгора Гузенка з позивним "Тринадцятий". Повідомляється, що він перестав виходити на зв'язок.

Так, російський паблік "ВДВ за Честность и Справедливость" написав, що є "погані новини". А у коментарях до цього посту з'явилася інформація про те що Гузенко загинув.

Крім того, російський Telegram-канал "Поздняков 3.0" також повідомив, що є інформація про нібито загибель Гузенка. Там також зазначили, що пропагандист не відповідає на приватні повідомлення.

Інший Telegram-канал "Пионер запаса" також пише що "Тринадцятий" помер. Водночас зазначається, що ця інформація поки не підтверджена.

Своєю чергою українські блогери також зазначили, що достовірного підтвердження інформації про загибель Гузенка поки немає.

Хто такий "Тринадцятий"

Російський "воєнкор" Єгор Гузенко, який сповідує ультраправі погляди, веде свій Telegram-канал, у якому висвітлює російське вторгнення до України. ЗМІ раніше навіть писали, що він може мати відношення до страти українського військового. У мережі він активно публікував натяки та заклики до подібних розправ.

Гузенко служив у ВДВ РФ, родом зі Ставропілля. У 2015 році вступив до лав терористів "ДНР", взявши собі позивний "Тринадцятий". Також воював у Сирії. Пізніше фігурував у кількох бійках на території РФ, а 2021 року вистрілив з газового пістолета в обличчя перехожому в центрі Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, на Донеччині підірвали машину ще одного зрадника України. Він служив окупантам. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.