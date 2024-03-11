Россияне пытались убить начальника Харьковского гарнизона генерала Мельника: что известно

Генерал сообщил, что уже вернулся в строй

Россияне покушались на жизнь начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника с позывным "Марсель". Это произошло несколько недель назад во время рабочей поездки по Харьковщине.

Об этом в своем Telegram-канале в понедельник 11 марта сообщил сам Мельник. Подробности атаки он не сообщил. Стоит отметить, что предыдущее сообщение в Telegram начальника гарнизона было сделано еще 17 февраля.

"Марсель" на связи. Докладываю: несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь во время рабочей поездки по Харьковщине несколько недель назад, я в строю и вместе с Силами обороны работаем над приближением победы. Работы еще много, но все будет Украина!" — написал Мельник и опубликовал фото с последствиями вражеской атаки.

Напомним, 6 марта российские войска атаковали Одессу, когда в городе с визитом находился президент Украины Владимир Зеленский и делегация из Греции, во главе которой премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Взрывы раздались всего в нескольких сотнях метров от порта, где находились международные гости и глава государства.