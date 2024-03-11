Росіяни намагалися вбити начальника Харківського гарнізону генерала Мельника: що відомо

Генерал повідомив, що вже повернувся у стрій

Росіяни скоїли замах на життя начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника з позивним "Марсель". Це сталося кілька тижнів тому під час робочої поїздки Харківщиною.

Про це у своєму Telegram-каналі у понеділок 11 березня повідомив сам Мельник. Подробиць атаки він не повідомив. Варто зазначити, що попередній допис у Telegram начальника гарнізону було зроблено ще 17 лютого.

"Марсель" на зв'язку. Доповідаю: попри спроби окупантів посягнути на моє життя під час робочої поїздки Харківщиною декілька тижнів тому, я в строю і разом з Силами оборони працюємо над наближенням перемоги. Роботи ще багато, але все буде Україна!" — написав Мельник та опублікував фото з наслідками ворожої атаки.

Нагадаємо, 6 березня російські війська атакували Одесу, коли у місті з візитом перебував президент України Володимир Зеленський та делегація з Греції, на чолі якої — прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Вибухи пролунали всього за кількасот метрів від порту, де перебували міжнародні гості й глава держави.