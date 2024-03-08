Надо втрое больше времени: в США назвали основные проблемы с обучением украинских бойцов

Иностранные инструкторы могут начать обучать бойцов в Украине

На обучение украинских военных за границей выделяется недостаточно времени. Но Украине как можно быстрее нужны люди на фронте.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал действующий подполковник ВВС США и военный профессор кафедры национальной безопасности в Военно-морском колледже США Джахара Матисек. По его словам, перенос учебных программ в Украину улучшил бы ситуацию.

"Когда мы посещаем базы в Англии, Германии и т.д., то общаемся с инструкторами и советниками из США и других стран НАТО. Их главная обеспокоенность заключается в нехватке времени для формирования качественных украинских войск, которые, по их мнению, Украина должна иметь. Конечно, вопрос здесь в том, что Украине нужны люди на фронте, поэтому приходится сравнивать и взвешивать с одной стороны время пребывания украинских войск на базах в Европе, а с другой — потребность в людях на фронте, чтобы остановить российские "мясные атаки". Много международных инструкторов говорят: "Хотелось бы иметь вдвое или втрое больше времени с украинцами, чтобы мы могли сделать их как можно эффективнее", — отметил Матисек.

Он подчеркнул, что Украине нужны войска, но не хватает времени. Подполковник считает, что сложилась действительно тяжелая ситуация.

"Но война – это не то место, где получаешь все, что пожелаешь, не правда ли? Украинские полковники и генералы говорят нам: "Это максимум времени, которое мы можем себе позволить, чтобы привести войска к стандартам, которые нам нужны для войны" — подчеркнул Матисек.

По его словам, украинские командиры должны постоянно оценить риски. Матисек считает, что это такие оценки рисков, которые американским лидерам не приходилось делать со времен Второй мировой войны.

"К сожалению, мы не можем просто отозвать несколько сотен офицеров на год из ВСУ и сказать: "Мы собираемся научить вас всесторонне и целостно по стандартам НАТО. Чтобы, когда вернетесь в свои подразделения, вы были как "единороги НАТО", и смогли исправить все проблемы в подразделении и повысить его качество". Это так не работает. Кроме того, Украина не может позволить себе потерять на время несколько сотен своих лучших офицеров, чтобы сделать что-то подобное", — отметил подполковник.

Он также заявил, что Канада открыта для идеи проведения обучения военных в Украине. По мнению Матисека, перенос учебных и образовательных программ в Украину на самом деле сделает процесс гораздо более эффективными.

Детальнее на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "О войсках из Европы в Украине, F-16 и проблемах с обучением бойцов ВСУ — интервью с подполковником армии США".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть введены в Украину для помощи Вооруженным силам в том случае, если российским террористам удастся прорвать фронт в направлении Одессы или Киева.