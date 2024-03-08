Треба втричі більше часу: в США назвали основні проблеми з навчанням українських бійців

Іноземні інструктори можуть почати навчати бійців в Україні

На навчання українських військових за кордоном виділяється недостатньо часу. Але Україні якнайшвидше потрібні люди на фронті.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив чинний підполковник ВПС США та військовий професор кафедри питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Джахара Матісек. За його словами, перенесення навчальних програм в Україну покращило б ситуацію.

"Коли ми відвідуємо бази в Англії, Німеччині тощо, то спілкуємося з інструкторами та радниками з США й інших країн НАТО. Їхнє головне занепокоєння полягає в нестачі часу для формування якісних українських військ, які, на їхню думку, Україна повинна мати. Звісно, питання тут у тому, що Україні потрібні люди на фронті. Тож доводиться порівнювати та зважувати з одного боку час перебування українських військ на базах у Європі, а з іншого — потребу в людях на фронті, щоб зупинити російські "м’ясні атаки". Багато міжнародних інструкторів кажуть: "Хотілося б мати удвічі або втричі більше часу з українцями, щоб ми могли зробити їх якомога ефективнішими", — зазначив Матісек.

Він підкреслив, що Україні потрібні війська, але бракує часу. Підполковник вважає, що склалася справді важка ситуація.

"Але війна – це не те місце, де отримуєш все, що забажаєш, чи не так? Українські полковники та генерали кажуть нам: "Це максимум часу, який ми можемо собі дозволити, щоб привести війська до стандартів, які нам потрібні для війни" — підкреслив Матісек.

За його словами, українські командири повинні постійно оцінювати ризики. Матісек вважає, що це такі оцінки ризиків, яких американським лідерам не доводилося робити з часів Другої світової війни.

"На жаль, ми не можемо просто відкликати кілька сотень офіцерів на рік із ЗСУ і сказати: "Ми збираємося навчити вас всебічно та цілісно за стандартами НАТО. Щоб, коли повернетеся до своїх підрозділів, ви були як "єдинороги НАТО", і змогли виправити всі проблеми у підрозділі та підвищити його якість". Це так не працює. Крім того, Україна не може дозволити собі втратити на певний час кілька сотень своїх найкращих офіцерів, аби зробити щось подібне", — зазначив підполковник.

Він також заявив, що Канада відкрита до ідеї проведення навчань військових в Україні. На думку Матісека, перенесення навчальних та освітніх програм в Україну насправді зробить процес набагато ефективнішими.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Про війська з Європи в Україні, F-16 та проблеми з навчанням бійців ЗСУ — інтерв’ю з підполковником армії США".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі війська можуть бути введені в Україну для допомоги Збройним силам в тому випадку, якщо російським терористам вдасться прорвати фронт у напрямку Одеси або Києва.