Когда жителям Донбасса будут платить компенсации за разрушенное жилье: в Раде назвали срок

Для выплат будет привлечено ряд экспертов

Украинцы, чье жилье на временно оккупированных территориях было разрушено, могут получить компенсацию от государства. В рамках пилотного проекта украинцы из Мелитополя уже получили первые выплаты.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа" Сергей Козырь. По его словам, полноценный проект по компенсациям за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях может заработать в этом году.

В рамках пилотного проекта по Мелитополю была создана специальная комиссия, а ущерб оценивался на основе спутниковых снимков. В планах украинской власти запустить аналогичные проекты по Донецку и Мариуполю.

"На встрече с Кубраковым (вице-премьером по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры — ред.) с профильным комитетом нам объяснили, что планируется. Но нужно отработать дорожную карту, потому что в данном случае привлекают много ведомств, там очень большая цепочка", — отметил Сергей Козырь.

Он добавил, что если и удастся запустить полноценный проект, то ближе к зиме 2024 года.

"Нужно внести изменения в бюджет, чтобы понимать источники финансирования, ведь в бюджете на 2024 год были заложены средства только под пилотный проект", — резюмировал народный депутат.

Подробнее о выплатах украинцам читайте в материале "Телеграфа": "Средств не то что не хватает, их нет: нардепы о выплатах ВПЛ, мобилизации и юморе "Квартала 95" во время войны"

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