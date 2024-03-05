Коли жителям Донбасу сплачуватимуть компенсації за зруйноване житло: у Раді назвали термін

Для виплат буде залучено низку експертів

Українці, чиє житло на тимчасово окупованих територіях було зруйноване, можуть отримати компенсацію від держави. У рамках пілотного проєкту українці з Мелітополя вже отримали перші виплати.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу" Сергій Козир. За його словами, повноцінний проєкт із компенсацій за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях може запрацювати вже в цьому році.

У рамках пілотного проєкту з Мелітополя було створено спеціальну комісію, а збитки оцінювалися на основі супутникових знімків. У планах української влади запустити аналогічні проєкти щодо Донецька та Маріуполя.

"На зустрічі з Кубраковим (віцепрем'єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури – ред.) з профільним комітетом нам пояснили, що планується. Але треба відпрацювати дорожню карту, бо в цьому випадку залучають багато відомств, там дуже великий ланцюжок", — зазначив Сергій Козир.

Він додав, що якщо і вдасться запустити повноцінний проєкт, то ближче до зими 2024 року.

"Потрібно внести зміни до бюджету, щоб розуміти джерела фінансування, адже у бюджеті на 2024 рік було закладено кошти лише під пілотний проєкт", — резюмував народний депутат.

Детальніше про виплати українцям читайте у матеріалі "Телеграфа": "Коштів не те що не вистачає, їх немає: нардепи про виплати ВПО, мобілізацію та гумор "Кварталу 95" під час війни"

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