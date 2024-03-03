Получили по зубам: РФ уменьшила свои атаки на одном из направлений (карта)

Подобную тактику РФ применяла и раньше

Российские оккупанты уменьшили интенсивность штурмов на Купянском направлении. В некоторых местах враг занимает оборону.

Об этом в эфире телемарафона начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. По его словам, это происходит из-за того, что россияне не имеют тут успехов.

"На Лиманском направлении враг уменьшил свою интенсивность в районе Синьковки. Там он прибегает к закреплению на позициях, поскольку понимает, что сейчас его атаки на этом направлении бесполезны, враг прибегает к обустройству позиций, перегруппировке и подготовке своих штурмовых групп", — сказал Евлаш.

Он пояснил, что часть войск по этой же причине перебросили на другие локации Лиманского направления.

"С этого направления он перебрасывает войска на Лиманское направление в район Тернов, Ямполовки, где сейчас ведутся активные, жесткие бои. Враг не оставляет попыток нащупать там слабое место, щель в нашей обороне и пытается продавить ее — пока без успеха", — отметил он.

По словам спикера, подобную тактику РФ применяла и раньше — в 2023 году они долго не могли захватить Новоегоровку Луганской области. Поняв, что развить наступление не получится, войска РФ приняли решение перебросить силы в другой район боевых действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван город, потеря которого может обернуться серьезными проблемами на фронте.