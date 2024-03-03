Отримали по зубах: РФ зменшила свої атаки на одному з напрямків (мапа)

Подібну тактику РФ застосовувала і раніше

Російські окупанти зменшили інтенсивність штурмів на Куп’янському напрямку. У деяких місцях ворог займає оборону.

Про це в ефірі телемарафону начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш. За його словами, це відбувається через те, що росіяни не мають успіхів.

"На Лиманському напрямку ворог зменшив свою інтенсивність в районі Синьківки. Там він вдається до закріплення на позиціях, оскільки розуміє, що наразі його атаки на цьому напрямку марні, ворог вдається до облаштування позицій, перегрупування та підготовки своїх штурмових груп", – сказав Євлаш.

Він пояснив, що частину військ із цієї ж причини перекинули на інші локації Лиманського напрямку.

"З цього напрямку він перекидає війська на Лиманський напрямок в район Тернів, Ямполівки, де зараз ведуться активні, жорсткі бої. Ворог не полишає спроб намацати там слабку місцину, шпарину в нашій обороні та намагається продавити її – наразі без успіху", – зазначив він.

За словами спікера, таку тактику РФ застосовувала й раніше — 2023 року вони довго не могли захопити Новоєгорівку Луганської області. Зрозумівши, що розвинути наступ не вийде, війська РФ вирішили перекинути сили в інший район бойових дій.

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