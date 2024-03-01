Канада готова отправить свои войска на Украину, но назвала условие

Нет намерений размещать боевые войска

Канадские военные готовы помогать Украине, но не в поле боя. Они могут участвовать в подготовке украинских военнослужащих.

По словам министра обороны Канады, Билла Блэра, Канада открыта для отправки своих войск, но не в целях участия в активных боевых действиях. Об этом он заявил в интервью "Toronto Star".

"Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-нибудь рядом с театром боевых действий, где может показаться, что мы берем на себя любой компонент боевой роли", — отметил министр.

Следует отметить, что 28 февраля Блэр категорически отказывался отправлять войска в Украину.

"Мы будем и дальше оказывать военную помощь, в которой нуждается Украина, но, как член НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", — сказал он тогда.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сделал громкое заявление относительно отправки войск из европейских стран или НАТО в Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак категорически выступили против этой идеи.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Франции прокомментировал свое заявление о возможности введения войск стран НАТО в Украину. Макрон отметил, что его позиция в этом вопросе взвешена и продумана.