Укр

Закупка снарядов для Украины: страны ЕС согласовали важное решение

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Андрей Мулько Андрей Мулько
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Снаряды калибра 155 мм
Снаряды калибра 155 мм. Фото Открытые источники

Некоторые страны ЕС уже внесли свой вклад

Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы. Идею такой закупки в нескольких странах озвучил премьер-министр Чехии Петр Фиала на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля.

Об этом пишет Bloomberg. Ранее Франция и другие страны сопротивлялись использованию средств Европейского Союза для закупки боеприпасов за пределами блока.

"Чешское предложение полностью отвечает тому, что мы сделали по артиллерии. Мы попросили страны, не входящие в ЕС, найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты для этого. Наша единственная цель — эффективность", — заявил на пресс-конференции после переговоров президент Франции Эммануэля Макрон.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, покидая встречу, заявил журналистам, что его страна согласилась внести 100 миллионов евро (109 миллионов долларов) в чешский план. Он выразил надежду, что другие столицы ЕС присоединятся к этой инициативе.

В то же время Фиала заявил, что предложение его страны могут поддержать 15 стран. Однако он не назвал их имена.

"Мы оцениваем, что в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточно производства боеприпасов, но нам нужно преодолеть этот период. Чешская инициатива — это способ, которым европейские государства могут это сделать", — подчеркнул он.

Напомним, чешский президент Петр Павел 17 февраля заявил, что его страна нашла полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые они смогут переправить в Украину через несколько недель, если быстро найдут соответствующее финансирование. В свою очередь высокий представитель по вопросам дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что официальных ограничений для закупки снарядов за пределами ЕС нет.

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#ЕС #Франция #Нидерланды #Снаряды