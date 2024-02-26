Кулеба обещает, что снаряды от союзников будут: назвал еще 3 важные для ВСУ вещи

Он считает, что западные союзники "допустили ошибку"

Сейчас приоритет для украинской армии на поле боя — это артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты, в частности, ракеты ATACMS и Taurus, а также не менее важны системы противовоздушной обороны. Но есть еще один шаг, который помог бы выиграть войну.

Об этом в интервью "Единым новостям" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Отвечая на вопрос, в чем больше всего нуждается Украина на поле боя, глава украинской дипломатии назвал четыре пункта.

Первое – артиллерийские снаряды. По словам Кулебы, в этом вопросе есть "положительное смещение".

" Сейчас уже есть положительное движение, и будет еще больше поставок, чтобы на фронте солдаты имели то, что им нужно ", – сказал он.

Второе – системы ПВО. В этом отношении, говорит министр, объяснять не надо.

– системы ПВО. В этом отношении, говорит министр, объяснять не надо. Третье – дальнобойное оружие, дальнобойные ракеты.

" Тут все понимают: ATACMS и Taurus. Это ключевые вещи ", – отметил Кулеба.

Четвертый пункт по оружию, по словам главы МИД, комплексный. Речь идет о необходимости наращивания производства оружия в западных странах и совместно с Украиной.

Отвечая на уточняющие вопросы снарядов для ВСУ, Кулеба подчеркнул, что они должны производиться как в Украине, так и в странах-партнерах.

В то же время, он считает, западные союзники "допустили ошибку" – когда Украина просила наращивать их производство, они начали делать это "слишком медленно".

"В конце прошлого года партнеры поняли это и начали серьезно инвестировать в наращивание производства снарядов. Поэтому снаряды будут, это не только какие-то общие политические обещания, это конкретные расчеты. Мы четко осознаем, насколько возрастет способность производства снарядов", — резюмировал Кулеба.

Ранее "Телеграф" писал, какие страны Европейского Союза блокируют закупку снарядов для Украины вне блока. Во главе тех, кто не поддерживает такую идею – Франция.