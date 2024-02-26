Кулеба обіцяє, що снаряди від союзників будуть: назвав ще 3 важливі для ЗСУ речі
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Він вважає, що західні союзники "припустилися помилки"
Наразі пріоритет для української армії на полі бою — це артилерійські снаряди, далекобійні ракети, зокрема, ракети ATACMS і Taurus, а також не менш важливим є системи протиповітряної оборони. Але ще є один крок, який би допоміг виграти війну.
Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Відповідаючи на запитання, чого найбільше потребує Україна на полі бою, глава української дипломатії назвав чотири пункти.
- Перше – артилерійські снаряди. За словами Кулеби, у цьому питанні є "позитивний зсув".
"Зараз вже є позитивний рух, і буде ще більше постачань, щоб на фронті солдати мали те, що їм потрібно", – сказав він.
- Друге – системи ППО. Щодо цього, каже міністр, пояснювати не треба.
- Третє – далекобійна зброя, далекобійні ракети.
"Тут всі розуміють: ATACMS і Taurus. Це ключові речі", – зазначив Кулеба.
- Четвертий пункт щодо зброї, за словами глави МЗС, комплексний. Йдеться про необхідність нарощувати виробництво зброї у західних країнах та спільно з Україною.
Відповідаючи на уточнювальні запитання щодо снарядів для ЗСУ, Кулеба наголосив, що вони мають вироблятися як в Україні, так і в країнах-партнерах.
Водночас, він вважає, західні союзники "припустилися помилки" – коли Україна просила нарощувати їх виробництво, вони почали робити це "занадто повільно".
"Наприкінці минулого року партнери зрозуміли це і почали серйозно інвестувати в нарощення виробництва снарядів. Тому снаряди будуть, це не те що якісь там загальні політичні обіцянки, це конкретні розрахунки. Ми чітко усвідомлюємо, наскільки зросте здатність виробництва снарядів", – резюмував Кулеба.
Раніше "Телеграф" писав, які країни Європейського Союзу блокують закупівлю снарядів для України поза блоком. На чолі тих, хто не підтримує таку ідею – Франція.