Кулеба обіцяє, що снаряди від союзників будуть: назвав ще 3 важливі для ЗСУ речі

Він вважає, що західні союзники "припустилися помилки"

Наразі пріоритет для української армії на полі бою — це артилерійські снаряди, далекобійні ракети, зокрема, ракети ATACMS і Taurus, а також не менш важливим є системи протиповітряної оборони. Але ще є один крок, який би допоміг виграти війну.

Про це в інтерв'ю Єдиним новинам заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Відповідаючи на запитання, чого найбільше потребує Україна на полі бою, глава української дипломатії назвав чотири пункти.

Перше – артилерійські снаряди. За словами Кулеби, у цьому питанні є "позитивний зсув".

"Зараз вже є позитивний рух, і буде ще більше постачань, щоб на фронті солдати мали те, що їм потрібно", – сказав він.

Друге – системи ППО. Щодо цього, каже міністр, пояснювати не треба.

– системи ППО. Щодо цього, каже міністр, пояснювати не треба. Третє – далекобійна зброя, далекобійні ракети.

"Тут всі розуміють: ATACMS і Taurus. Це ключові речі", – зазначив Кулеба.

Четвертий пункт щодо зброї, за словами глави МЗС, комплексний. Йдеться про необхідність нарощувати виробництво зброї у західних країнах та спільно з Україною.

Відповідаючи на уточнювальні запитання щодо снарядів для ЗСУ, Кулеба наголосив, що вони мають вироблятися як в Україні, так і в країнах-партнерах.

Водночас, він вважає, західні союзники "припустилися помилки" – коли Україна просила нарощувати їх виробництво, вони почали робити це "занадто повільно".

"Наприкінці минулого року партнери зрозуміли це і почали серйозно інвестувати в нарощення виробництва снарядів. Тому снаряди будуть, це не те що якісь там загальні політичні обіцянки, це конкретні розрахунки. Ми чітко усвідомлюємо, наскільки зросте здатність виробництва снарядів", – резюмував Кулеба.

Раніше "Телеграф" писав, які країни Європейського Союзу блокують закупівлю снарядів для України поза блоком. На чолі тих, хто не підтримує таку ідею – Франція.