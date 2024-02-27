Закупівля снарядів для України: країни ЄС погодили важливе рішення

Деякі країни ЄС уже зробили свій внесок

Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів для України за межами Європи. Ідею такої закупівлі у кількох країнах озвучив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого..

Про це пише Bloomberg. Раніше Франція та інші країни чинили опір використанню коштів Європейського Союзу для закупівлі боєприпасів за межами блоку.

"Чеська пропозиція повністю відповідає тому, що ми зробили щодо артилерії. Ми попросили країни, що не входять до ЄС, знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті для цього. Наша єдина мета — ефективність", — заявив на пресконференції після переговорів президент Франції Еммануеля Макрон.

Своєю чергою прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, покидаючи зустріч, заявив журналістам, що його країна погодилася внести 100 мільйонів євро (109 мільйонів доларів) у чеський план. Він висловив надію, що інші столиці ЄС приєднаються до цієї ініціативи.

Водночас Фіала заявив, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн. Однак він не назвав їх імена.

"Ми оцінюємо, що у 2025 році в Європі та Україні повинно бути достатньо виробництва боєприпасів, але нам потрібно подолати цей період. Чеська ініціатива — це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", — підкреслив він.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел 17 лютого заявив, що його країна знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які вони зможуть переправити в Україну за кілька тижнів, якщо швидко знайдуть відповідне фінансування. Своєю чергою високий представник з питань дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що офіційних обмежень для закупівлі снарядів за межами ЄС немає.