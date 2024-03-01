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Канада готова відправити свої війська в Україну, але назвала умову

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Тренування українських військових
Тренування українських військових. Фото Генштаб ЗСУ

Не має наміру розміщувати бойові війська

Канадські військові готові допомагати Україні, але не на полі бою. Вони можуть брати участь у підготовці українських військовослужбовців.

За словами міністра оборони Канади, Білла Блера, Канада відкрита для відправки своїх військ, але не з метою участі в активних бойових діях. Про це він заявив у інтерв’ю "Toronto Star".

"Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил де-небудь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", – зазначив міністр.

Варто зазначити, що 28 лютого Блер категорично відмовлявся відправляти війська до України.

"Ми й далі надаватимемо військову допомогу, якої потребує Україна, але, як член НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", – сказав він тоді.

Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон зробив гучну заяву щодо відправки військ з європейських країн чи НАТО до України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак категорично виступили проти цієї ідеї.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Франції прокоментував свою заяву щодо можливості введення військ країн НАТО в Україну. Макрон зазначив, що його позиція у цьому питанні є зваженою та продуманою.

Теги:
#Україна #Канада #Військова допомога #Війська НАТО