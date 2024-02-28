Одна из стран НАТО позволила Украине наносить удары ее оружием по территории РФ: подробности

Можно бить по военным объектам

Финляндия не налагает ограничений на свою военную помощь Украине. Она может использоваться на российской территории.

Об этом пишет Yle. Министерство обороны Финляндии заявляет, что ограничения на использование вооружений в основном установлены странами, предоставившими Украине дальнобойные системы вооружений.

"В настоящее время страны, предоставившие ракетные системы большой дальности, имеют право голоса относительно того, что с ними можно сделать. В первые месяцы войны, например, Соединенные Штаты должны были убедиться, что Украина не будет использовать оружие, переданное им, по целям, которые находятся на российской земле", — сказал министр обороны страны Антти Хакканен.

Заместитель председателя комитета по обороне Микко Савола отметил, что оружие, предоставленное Финляндией, может быть использовано на российской территории, хотя имеет меньшую дальность, чем дальнобойные ракеты.

"Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей на российской земле", — считают в комитете.

Финляндия публично не разглашает, какое оружие передало Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина получит от Нидерландов девять новых самоходных артиллерийских установок DITA. Она способна поражать цели на расстоянии десятков километров.