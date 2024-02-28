Одна з країн НАТО дозволила Україні завдавати ударів її зброєю по території РФ: подробиці

Можна бити по військових об'єктах

Фінляндія не накладає обмежень на свою військову допомогу Україні. Вона може використовуватися на російській території.

Про це пише Yle. Міністерство оборони Фінляндії заявляє, що обмеження на використання озброєнь в основному встановлені країнами, які надали Україні далекобійні системи озброєнь.

"На цей час країни, які надали ракетні системи великої дальності, мають право голосу щодо того, що з ними можна зробити. У перші місяці війни, наприклад, Сполучені Штати мали переконатися, що Україна не використовуватиме зброю, передану ним, по цілях, які знаходяться на російській землі", — сказав міністр оборони країни Антті Хакканен.

Заступник голови комітету з оборони Мікко Савола зазначив, що зброя, надана Фінляндією, може бути використана на російській території, хоча має меншу дальність, ніж далекобійні ракети.

"Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових цілей на російській землі", — вважають у комітеті.

Фінляндія публічно не розголошує, яку зброю передала Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримає від Нідерландів дев’ять нових самохідних артилерійських установок DITA. Вона здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів.