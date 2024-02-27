"Есть четкий алгоритм": юрист рассказала, как действовать родственникам пропавших без вести военных

Это ужасная ситуация, однако следует собраться и использовать инструкцию

Членам семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует придерживаться определенного алгоритма действий. Это позволит подать заявку и зафиксировать исчезновение, а также снизит риск попасть на крючок мошенников.

Адвокат Светлана Ярошенко рассказала в интервью "Телеграфу", что родные пропавших бойцов часто становятся жертвами злоумышленников. Те пользуются их уязвимым состоянием и обещают за вознаграждение какую-то информацию или возвращение.

"Этим людям тяжелее всего, потому что у них нет никакого понимания ситуации. Психологически трудно получать ответы: "Ждите". А они не могут сидеть и просто ждать, потому что считают это изменой. Постоянно пересматриваются российские Telegram-каналы, чтобы найти хоть какую-то зацепку, что самый родной им человек живой. Эти семьи, кстати, чаще всего попадают на крючок мошенников", ― объяснила адвокат.

Однако есть разработанный алгоритм действий, которым следует воспользоваться. Члены семьи пропавшего военнослужащего должны найти сайт Координационного штаба по обращению с военнопленными, выбрать там рубрику "Дорожная карта", где можно найти все необходимые подсказки.

"Между тем существуют четко разработанные алгоритмы действий, если родственник или родственница пропали без вести или попали в плен. Прежде всего найти сайт Координационного штаба по обращению с военнопленными. На нем есть рубрика "Дорожная карта". Достаточно ее открыть и найти подсказки: куда звонить, какие заявления подать, где зафиксировать исчезновение", ― рассказала юрист.

Читайте полное интервью Светланы Ярошенко в материале "Телеграфа": "Скажите мошеннику о родинке бойца, которой нет": советы адвоката на все случаи жизни и смерти военнослужащего" .

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Красном Кресте назвали количество пропавших без вести людей в Украине с начала полномасштабного вторжения. Эта цифра достаточно велика.