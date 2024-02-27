"Є чіткий алгоритм": юристка розповіла, як діяти родичам зниклих безвісти військових

Це жахлива ситуація, проте варто зібратись та використовувати інструкцію

Членам родини зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) потрібно дотримуватися певного алгоритму дій. Це дозволить подати заявку і зафіксувати зникнення, а також знизить ризик потрапити на гачок шахраїв.

Адвокатка Світлана Ярошенко розповіла в інтерв’ю "Телеграфу", що рідні зниклих бійців часто стають жертвами зловмисників. Ті користуються їхнім вразливим станом, та обіцяють за винагороду якусь інформацію чи повернення.

"Цим людям найтяжче, бо вони не мають жодного розуміння ситуації. Психологічно важко отримувати відповіді: "Чекайте". А вони не можуть сидіти й просто чекати, бо вважають це зрадою. Постійно передивляються російські Telegram-канали, аби знайти хоч якусь зачіпку, що найрідніша їм людина жива. Ці родини, до речі, найчастіше потрапляють на гачок шахраїв", ― пояснила адвокатка.

Проте є розроблений алгоритм дій, яким варто скористатись. Члени родини зниклого військовослужбовця повинні знайти сайт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, обрати там рубрику "Дорожня карта", де можна знайти всі необхідні підказки.

"Тим часом існують чітко розроблені алгоритми дій, коли родич чи родичка зникли безвісти або потрапили в полон. Насамперед знайти сайт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На ньому є рубрика "Дорожня карта". Досить її відкрити і знайти підказки: куди телефонувати, які заяви подати, де зафіксувати зникнення", ― розповіла юристка.

Читайте повне інтерв’ю Світлани Ярошенко в матеріалі "Телеграфу": "Скажіть шахраю про родимку бійця, якої нема": поради адвоката на всі випадки життя і смерті військовослужбовця".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Червоному Хресті назвали кількість зниклих безвісти людей в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Ця цифра є досить великою.