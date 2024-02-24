Вражеские колонны шли на Полтаву с двух направлений: начало полномасштабной войны, о котором не все знают

На весь военкомат был всего один автомат, поэтому сотрудники несли из дому пистолеты и ружья

Два года назад запах войны буквально витал в воздухе. Ее время было определено задолго до 24 февраля: после Олимпиады в Пекине. Зимние игры, на которые был приглашен президент России Владимир Путин, продолжались с 4 по 20 февраля 2022 года. Прошел один день, второй, третий…

"Телеграф" решил вспомнить, что происходило в Полтаве накануне и в первые дни полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Советы на случай оккупации

Сознательные украинцы начали активно готовиться к обороне где-то в конце 2021 года. Тогда стали появляться курсы для гражданского населения, на которых учили азам военного дела и тактической медицины. Журналисты проверяли состояние бомбоубежищ. Некоторые готовили тревожные чемоданы, согласно инструкциям. А еще в соцсетях и СМИ печатали советы по поводу того, как пережить оккупацию. Там были разные планы – А, Б, В… Запомнилось, советовали копать во дворах городских многоэтажек выгребные ямы и туалеты…

Панику среди украинцев сеяли работники иностранных дипломатических представительств и консульств, которые за несколько недель до полномасшабного вторжения получили приказ покинуть Киев. Кто-то из наших тоже поддался панике, купив билет на поезд или самолет. Но большинство ожидали разве что усиления боевых действий на восточном фронте. В худшем случае. Хотя большое скопление российских войск, которые якобы проводили совместные военные учения с Беларусью, фиксировали вдоль всей линии границы с двумя недружественными нам недостранами.

Помню заголовок своего последнего "мирного" материала: "Если завтра война…". Он был написан на основе собранных мною фактов о состоянии укрытий в Полтаве. Лишь одно из них, принадлежащее городской детской больнице, было более или менее подготовлено для пребывания в нем пациентов и небольшого количества гражданских в течение какого-то времени. Об остальных даже речи не было. Практически все они, как помещения двойного назначения, использовались под офисы, склады, какие-то небольшие производства или просто стояли под замком, затопленные канализационными стоками.

А удивлению и возмущению владельцев помещений двойного назначения, которых я спрашивала, готовы ли бомбоубежища принять людей на случай войны, не было предела. "Что вы такое говорите? Какая война?" – отвечали мне не слишком приветливо.

Но она, как и ожидалось, пришла на четвертый день после Олимпийских игр в Пекине. К счастью, ее дорога не пролегла через Полтаву, хотя могла бы, если бы на пути орды не стали наши мужественные воины и самооборона.

Уничтожение секретных документов

"Телеграф" попросил вспомнить тот страшный день руководителя Полтавского территориального управления ГБР Дениса Маньковского.

Денис Маньковский: "Российские войска прошли по центральным улицам Сум и двигались на Полтаву, чтобы затем идти на Киев"

– Вы лично были готовы к полномасштабному вторжению?

– Да, у меня было внутреннее предчувствие. Я запланировал на февраль двухнедельный отпуск, чтобы покататься с семьей на лыжах. Поехали в Буковель, проплатили отель вперед, до 25 числа. Но через несколько дней почувствовал, что должен вернуться в Полтаву. Звоню директору и спрашиваю: "Можно, я с понедельника выйду на работу?" — "Ну, если хочешь…"

То была неделя, когда началась война. Во вторник (22 февраля) я собрал совещание руководителей всех регионов (теруправление работает в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. – Авт.), проинструктировал, что нужно делать на случай войны. Что вывозим, что уничтожаем… Это был мой план, и это спасло нас.

А 24-го утром мое подразделение действовало по заранее определенному плану. В 6 утра все уже были на работе. К 9 часам все секретные документы, в том числе материалы уголовных производств, были упакованы, старые — уничтожены. А личные дела и материальные ценности следовали специальным микроавтобусом на запад Украины…. Так поступили и в отделах в Сумах и Харькове, которые с первых дней войны атаковал враг.

– Планировали ли оккупанты захватить Полтаву?

– Как известно, в 10 утра 24 февраля российские войска прошли по центральным улицам Сум. Они двигались на Полтаву. Когда мы позже проводили следственные действия в деоккупированном Тростянце, нашли документы, которые свидетельствовали, что рашисты намеревались пройти через Полтаву, не заходя в город, и выйти на Киев. Были разные направления движения, о чем я не могу рассказывать в деталях. В Сумской области была тяжелая ситуация. К счастью, область отстояли отдельные батальоны 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", которые 24 февраля начали подходить к Ахтырке и с марша вступали в бой.

Очереди добровольцев под военкоматом

Предчуствие большой войны было и у руководителя Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), командира сводного штурмового отряда "Один" полковника Александра Логвиненко.

Сегодня полковник Александр Логвиненко (на первом плане) выполнял боевые задачи под Авдеевкой

— Я интуитивно чувствовал, что все вот-вот начнется, — говорит Александр Логвиненко. — За две недели до того собрал коллектив, приказал принести на службу все, что у кого есть: ружья, пистолеты, потому что у нас из оружия был только один автомат. Отработали возможности оповещения населения в случае отключения света.

Три дня подряд перед войной я не покидал своего рабочего места, на работе и ночевал. 24-го под утро вышел на крыльцо покурить и услышал отдаленные взрывы. Поскольку у меня есть боевой опыт со времен АТО, то сразу понял, что это была серия ракетных ударов. Как потом стало известно, ударили по военному аэродрому в Миргороде.

Уже в первые сутки "большой" войны наши люди были выставлены на блокпосты и охрану стратегических объектов. В центр комплектования строились очереди добровольцев, среди которых было много тех, кто меня давно знал, их друзья, спортсмены… Фермеры и обычные жители подвозили горючее, тепловизоры, генераторы, автомобили, продукты, передавали деньги…

Селяне с автозаправок на границе Сумщины и Полтавщины "сливали" информацию украинским военным о Кантемировской танковой дивизии, двигавшейся на Гадяч. Один сотрудник ГСЧС передавал нам координаты движения вражеских колонн.

Благодаря нашим информаторам, 93-я бригада лупила по оккупантам артиллерией. В Ахтырку враг зашел на тяжелой технике уже к обеду 24 февраля и двумя колоннами выдвинулся в направлении Зенькова и Котельвы Полтавской области. Оттуда для них открывался прямой путь на Полтаву и Миргород, через Гадяч – на Киев, а также на юг – в сторону Харькова. Наши мобильные группы готовы были вступить с ними в бой.

Планам рашистов, к счастью, помешали подразделения 93-й бригады и 91-й инженерный полк, которые сразу же стали на оборону Ахтырки и Тростянца. С первых дней широкомасшабного вторжения мы помогали им разведкой в зоне активных боевых действий. На ходу ремонтировали танки, проводили учебные стрельбы, тренировались, уделяя особое внимание аэроразведке, придумывали разные схемы обороны и уничтожения вражеской артиллерии.

К сожалению, война продолжается. И сегодня полковник Логвиненко вместе со штурмовым отрядом "Один" выполняет боевые задания под Авдеевкой. Обещал рассказать больше, когда доберется до стабильной связи. Но, видимо, связи нет. И ему точно сейчас не до разговоров…

Фото из архива автора