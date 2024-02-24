Ворожі колони йшли на Полтаву з двох напрямків: початок повномасштабної війни, про який не всі знають

На весь військкомат був усього один автомат, тому працівники несли з дому пістолети і рушниці

Два роки тому запах війни буквально витав у повітрі. Її час був визначений задовго до 24 лютого: після Олімпіади в Пекіні. Зимові ігри, на які був запрошений президент Росії Володимир Путін, тривали з 4 по 20 лютого 2022 року. Минув один день, другий, третій…

"Телеграф" вирішив згадати, що відбувалося в Полтаві напередодні і в перші дні повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Поради на випадок окупації

Свідомі українці почали активно готуватися до оборони десь наприкінці 2021 року. Тоді почали з’являтися курси для цивільного населення, на яких учили азів військової справи й тактичної медицини. Журналісти перевіряли стан бомбосховищ. Дехто готував тривожні валізки, згідно з інструкціями. А ще у соцмережах і ЗМІ друкували поради щодо того, як пережити окупацію. Там були всілякі плани – А, Б, В… Запам’яталось, радили копати у дворах міських багатоповерхівок вигрібні ями і туалети…

Паніку серед українців сіяли працівники іноземних дипломатичних представництв і консульств, які за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення отримали наказ залишити Київ. Хтось з наших також піддався паніці, купивши квиток на потяг чи літак. Але більшість очікували хіба що посилення бойових дій на східному фронті. В гіршому разі. Хоча велике скупчення російської армії, яка нібито проводила спільні військові навчання з Білоруссю, фіксували вздовж усієї лінії кордону з цими двома недружними нам недокраїнами.

Пам’ятаю заголовок свого останнього "мирного" матеріалу: "Якщо завтра війна…". Він був написаний на основі зібраних мною фактів про стан укриттів у Полтаві. Лише одне з них, що належить міській дитячій лікарні, було більш-менш підготовленим для перебування в ньому пацієнтів і невеликої кількості цивільних протягом якогось часу. Про решту навіть мови не було. Практично всі вони, як приміщення з подвійним призначенням, використовувались під офіси, склади, якісь невеликі виробництва чи просто стояли під замками, затоплені каналізаційними стоками.

А здивуванню й обуренню власників приміщень подвійного призначення, яких я запитувала, чи готові бомбосховища прийняти людей на випадок війни, не було меж. "Що ви таке говорите? Яка війна?" – відповідали мені не надто привітно.

Але вона, як і очікувалось, прийшла на четвертий день після Олімпійських ігор у Пекіні. На щастя, її дорога не пролягла через Полтаву, хоча могла б, якби на шляху орди не стали наші мужні воїни й самооборона.

Знищення секретних документів

"Телеграф" попросив пригадати той страшний день керівника Полтавського територіального управління ДБР Дениса Маньковського.

Денис Маньковський: "Російські війська пройшли центральними вулицями Сум і рухалися на Полтаву, щоб потім йти на Київ"

– Ви особисто були готові до повномасштабного вторгнення?

– Так, у мене було внутрішнє передчуття. Я запланував на лютий двотижневу відпустку, щоб покататися з родиною на лижах. Поїхали у Буковель, проплатили готель наперед, до 25 числа. Але через кілька днів відчув, що маю повернутися у Полтаву. Телефоную директору й питаю: "Можна, я з понеділка вийду на роботу?" — "Ну, якщо хочеш…"

То був тиждень, коли почалася війна. У вівторок (22 лютого) я зібрав нараду керівників усіх регіонів (теруправління працює на Полтавську, Харківську, Сумську й Дніпропетровську області. – Авт.), проінструктував, що треба робити на випадок війни. Що вивозимо, що знищуємо… Це був мій план, і це нас врятувало.

А 24-го зранку мій підрозділ діяв за заздалегідь визначеним планом. О 6-й ранку всі вже були на роботі. До 9-ї години всі секретні документи, в тому числі матеріали кримінальних проваджень, були спаковані, старі — знищені. А особові справи й матеріальні цінності прямували спеціальним мікроавтобусом на захід України…. Так зробили і у відділах в Сумах та Харкові, які з перших днів війни атакував ворог.

– Чи планували загарбники захопити Полтаву?

– Як відомо, о 10-й ранку 24 лютого російські війська пройшли центральними вулицями Сум. Вони рухалися на Полтаву. Коли ми пізніше проводили слідчі дії в деокупованому Тростянці, то знайшли документи, які засвідчували, що рашисти мали намір пройти через Полтаву, не заходячи в місто, й вийти на Київ. Були різні напрямки руху, про що я не можу розповідати в деталях. На Сумщині була важка ситуація. На щастя, область відстояли окремі батальйони 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр", які 24 лютого почали підходити до Охтирки і з маршу вступали у бій.

Черги добровольців під військкоматом

Передчуття великої війни було й у керівника Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), командира зведеного штурмового загону "Одін" полковника Олександра Логвиненка.

Сьогодні полковник Олександр Логвиненко (на першому плані) виконував бойові завдання під Авдіївкою

— Я інтуїтивно відчував, що все от-от почнеться, — каже Олександр Логвиненко. — За два тижні до того зібрав колектив, наказав принести на службу все, що в кого є: рушниці, пістолети, бо в нас зі зброї був лише один автомат. Відпрацювали можливості оповіщення населення на випадок зникнення світла.

Три доби поспіль перед війною я не залишав свого робочого місця, на роботі й ночував. 24-го під ранок вийшов на ганок покурити і почув віддалені вибухи. Оскільки маю бойовий досвід з часів АТО, то одразу зрозумів, що то була серія ракетних ударів. Як потім стало відомо, вдарили по військовому аеродрому в Миргороді.

Вже в першу добу "великої" війни наші люди були виставлені на блокпости й на охорону стратегічних об’єктів. До центру комплектування шикувалися черги добровольців, серед яких було багато тих, хто мене давно знав, їхні друзі, спортсмени… Фермери і звичайні мешканці підвозили пальне, тепловізори, генератори, автомобілі, продукти, передавали кошти…

Селяни з автозаправок на межі Сумщини й Полтавщини "зливали" інформацію українським військовим про Кантемирівську танкову дивізію, яка сунула на Гадяччину. Один співробітник ДСНС передавав нам координати руху ворожих колон.

Завдяки нашим інформаторам, 93-тя бригада лупила по окупантах артилерією. В Охтирку ворог зайшов на важкій техніці вже під обід 24 лютого і двома колонами висунувся в напрямку Зінькова і Котельви Полтавської області. Звідси для них відкривався прямий шлях на Полтаву і Миргород, через Гадяч — на Київ, а також на південь — у бік Харкова. Наші мобільні групи готові були вступити з ними в бій.

Планам рашистів, на щастя, завадили підрозділи 93-ї бригади та 91-й інженерний полк, які одразу ж стали на оборону Охтирки й Тростянця. З перших же днів широкомасштабного вторгнення ми допомагали їм розвідкою в зоні активних бойових дій. На ходу ремонтували танки, проводили учбові стрільби, тренувались, приділяючи особливу увагу аеророзвідці, придумували різні схеми оборони і знищення ворожої артилерії.

На жаль, війна триває. І сьогодні полковник Логвиненко разом зі штурмовим загоном "Одін" виконує бойові завдання під Авдіївкою. Обіцяв розповісти більше, коли добереться до стабільного зв’язку. Але, видно, зв’язку нема. І йому точно зараз не до розмов…

Фото з архіву автора