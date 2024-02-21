Россияне распространяют фейк о ГУР: придумали небылицу о спецподразделении KRAKEN

Пытаются демонизировать спецподразделение

Россияне в сети распространяют очередной фейк, якобы украинскими военными расстреляны гражданские лица на Харьковщине. По словам окупантов, они это сделали вроде бы за отказ отвечать на националистическое приветствие.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Вражеские Telegram-каналы пишут, что это якобы совершило одно из подразделений ГУР.

Отмечается россиянами, что жителей села Петропавловка Харьковской области за отказ отвечать на "националистическое поздравление" якобы расстреляли бойцы спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины.

По словам пропагандистов, трагедия произошла на одном из блокпостов недалеко от фермы в Петропавловке. Там военные якобы остановили автомобиль, в котором находились три человека.

Пост главы Харьковской ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на самом деле в автомобиль попал российский дрон-камикадзе, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения. Событие произошло во вторник, 20 февраля.

Отмечается, что фейки россияне распространяют с целью демонизации украинских военных и дискредитации спецподразделения KRAKEN ГУР.

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о войне после потери Авдеевки и проблемы России.