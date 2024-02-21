Росіяни поширюють фейк про ГУР: вигадали нісенітницю про спецпідрозділ KRAKEN

Намагаються демонізувати спецпризначенців

Росіяни у мережі поширюють черговий фейк, що нібито українськими військовими розстріляно цивільних осіб на Харківщині. За словами окупантів, вони це вчинили начебто за відмову відповідати на націоналістичне вітання.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Ворожі Telegram-канали пишуть, що це нібито вчинив один з підрозділів ГУР.

Зазначається росіянами, що мешканців села Петропавлівка Харківської області за відмову відповідати на "націоналістичне вітання" нібито розстріляли бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України.

За словами пропагандистів, трагедія сталася на одному з блокпостів недалеко від ферми у Петропавлівці. Там військові буцімто зупинили автівку, у якій знаходилося троє осіб.

Пост голови Харківської ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що насправді в автівку влучив російський дрон-камікадзе, у результаті чого загинуло дві людини, ще одна отримала поранення. Подія сталася у вівторок, 20 лютого.

Зазначається, що фейки росіяни поширюють з метою демонізація українських військових та дискредитація спецпідрозділу KRAKEN ГУР.

Раніше "Телеграф" писав, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів про війну після втрати Авдіївки та проблему Росії.