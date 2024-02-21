Как раненая левая нога становится правой. Юрист объяснила, почему боец должен следить за оформлением медицинских документов

Есть документ, на основе которого устанавливают причинную связь между ранением и защитой Родины

Вопросы призыва и мобилизации в условиях военного положения в Украине, оформления надлежащих документов и получения отсрочки остаются одними наиболее актуальными для наших военнообязанных граждан. При этом, пользуясь правовой неосведомленностью украинцев, некоторые нечистые на руку лица наживаются на них и нагло нарушают их права.

Где можно получить бесплатную юридическую помощь? Можно ли отказаться от выполнения боевого приказа? Как правильно подать рапорт на увольнение из ВСУ? Какая ответственность предусмотрена за самовольное оставление воинской части?

На эти и другие вопросы известная полтавская адвокат и волонтер Светлана Ярошенко ответила в первой части интервью "Телеграфу".

Люди не знают своих прав

— Иногда приходится несколько раз в день разъяснять и объяснять военным и их родственникам одни и те же правовые нормы, поэтому, мне кажется, их уже все изучили. Об особенностях службы во время военного положения много написано, многие нюансы разъяснены. Но, как показывает практика, люди не знают не только своих прав, но и не готовы искать ответы на личные вопросы в интернете. Поэтому ищут помощи у юристов, — говорит Светлана Ярошенко.

Адвокат и волонтер Светлана Ярошенко консультирует военных

Она консультирует военных и их близких на волонтерских началах. Это было ее сознательным решением — присоединиться к волонтерскому движению "Адвокати ЗСУ", созданному при поддержке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в апреле 2022-го и объединяющему более 400 юристов. Недавно Светлане был вручен нагрудный знак главнокомандующего ВСУ "За сприяння війську".

А начался наш разговор с того, что некоторые недобросовестные адвокаты, которые рекламируют себя как военные, вводят в заблуждение и наживаются на клиентах.

Как уволить бойца, несмотря на его нежелание

— Сегодня много способов получить безвозмездную правовую помощь, — говорит Светлана Ярошенко. — И мне очень жаль, когда военные попадают на крючок любителей легкой наживы. Среди них есть профессионалы, но, согласитесь, несправедливо использовать образцы рапортов, разработанных специалистами Минобороны или общественными организациями, и брать немалые деньги.

— А откуда бы вы посоветовали черпать необходимую информацию?

— Есть много доступных и понятных бесплатных ресурсов. Скажем, сайт Министерства обороны "Турбота". На нем дают очень четкий пошаговый алгоритм действий для раненых: что делать в тех или иных случаях, куда обращаться. Сайт общественной организации "Принцип" , созданная военным и адвокатом Маси Найемом и правозащитницей и волонтером Любовью Галан в 2023 году, тоже содержит много практических подсказок. Сайт объединения юристов "Юридична сотня" , которое работает с 2014 года. Конечно, рекомендую также сайт волонтерского движения "Адвокати ЗСУ".

Мои коллеги-волонтеры развивают мощные Telegram-каналы и страницы в Facebook. Советую, в частности, Дарью Панфилову и Дарью Тарасенко. Не представляю, где эти девушки берут силы, но они делают невероятную работу в этом направлении.

— Вам приходится исправлять ошибки своих недобросовестных коллег?

— К сожалению да. Чаще всего это неправильная подача рапорта. Такие случаи не критичны и их можно исправить. А вот, для примера, более сложный случай. Ранее уголовное наказание наступало после трех суток отсутствия военнослужащего по месту несения службы. Но в конце января 2023 года были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за самовольное оставление воинской части даже за один час отсутствия. Один мой коллега, наверное, не знал об этом и даже не позаботился проверить, поэтому по запросу военного о возможной ответственности сообщил, что за отлучку до трех суток ему ничего не будет. Как следствие, военнослужащий получил уголовное производство. Что его побуждало к уходу из части, это другая история.

Впрочем, через какое-то время жесткую норму про один час отменили, вернув предыдущую (трое суток) в ст. 407 УК Украины.

— Как закон защищает тех, кто самовольно оставил часть?

— Причины СОЧ (самовольного оставления части), конечно, разные. У кого-то просто сдают нервы, кому-то несвоевременно или некачественно оказывают помощь, не направляют в медицинское учреждение, не предоставляют отпуск. По мнению гражданского лица, этих объективных причин может быть множество, но они не могут быть объективными во время войны.

Не обязательно во всех случаях нарушений открывают уголовное производство: командование обычно идет навстречу военному и понимает, что вскоре он вернется и приступит к исполнению своих обязанностей.

Часто у самовольно оставивших воинскую часть действительно есть объективные причины: потребность в лечении, прохождение ВЛК на определение пригодности к службе после ранения и даже элементарное время для отдыха. Но если у него статус СОЧ, то направить на лечение его не могут, предоставить отпуск или уволить со службы — тоже не могут.

Моя помощь как юриста заключается в разъяснении: пока вы находитесь дома, действия воинской части ограничены. Если же у вас есть основания для увольнения, поезжайте в воинскую часть, восстанавливайтесь на службе и подавайте рапорт на увольнение.

Среди моих клиентов кто-то после СОЧ продолжил службу, а кто-то начал должным образом лечиться. Впоследствии благодарили за помощь, поскольку не имели своей целью таким образом уклоняться от службы.

— То есть человек все же должен прибыть лично в воинскую часть, чтобы подать рапорт?

— Другого законом не предусмотрено. Рапорт не может быть отправлен ни по "Новой почте", ни по Укрпочте, ни передан через ТЦК и СП. К тому же подан он должен быть только по команде, то есть непосредственному командиру. В общей сложности на нем должно стоять, как минимум, четыре подписи командиров разного ранга.

Рапорт, представленный не по команде, вправе не рассматривать. Хотя некоторые мои коллеги, зная это, сами готовят рапорт, сами подписывают его и отправляют командиру части. Такая бумажка не имеет юридической силы, но военнослужащий заплатит адвокату за работу, которая не принесет результата.

Нередко ко мне обращаются жены или мамы с просьбой подготовить рапорт на увольнение сына или мужа. Я не отказываю в консультации, однако всегда, прежде чем приступить к подготовке документов в интересах военного, прошу, чтобы он позвонил мне, чтобы услышать его собственное мнение. И так случается, что он не хочет увольняться.

Приложение № 5: почему оно самое главное из врачебных документов

— Если человек ограниченно годен к службе, значит ли это, что он имеет право не выполнять боевое задание?

— У меня был такой случай. Юрист посоветовал военному, зачисленному в Десантно-штурмовые войска, не выполнять приказы командования, за что, мол, его никто не может наказать, поскольку тот имеет ограниченную годность к военной службе.

Но есть четкий перечень заболеваний, которые определяют степень годности человека к службе в мирное и военное время на определенных должностях. И если человек не годен именно к службе в Десантно-штурмовых войсках, то может быть вполне годен к службе в других родах войск. Здесь речь идет не только о здоровье, но и о профессиональном уровне, уровне подготовленности к выполнению задачи, на которую отправляются военнослужащие.

Если выполнению приказа препятствуют объективные обстоятельства, то боец должен сообщить об этом в письменном рапорте, объяснив, почему не может выполнить приказ. Военного не перевели в другой род войск или не захотели, это одно дело. Но неисполнение приказа без подачи рапорта и без объяснений влечет уголовную ответственность. Это может квалифицироваться как неповиновение или невыполнение приказа.

— Давайте коснемся юридической защиты раненых. Здесь довольно часто возникают правовые коллизии.

— Мой совет: попадая в госпиталь после ранения, травмы, контузии или болезни, военный обязательно должен внимательно следить за документами, если только ему позволяет состояние здоровья. Бывает, что в них указаны разные даты ранения (травмы, заболевания). Так же как и населенный пункт, где это произошло, и обстоятельства.

Случается, например, что пострадавшая левая нога в документах становится правой. Следует понимать, что в стабилизационных пунктах и госпиталях работают 24/7, медики устали, поэтому может появиться любая ошибка. Если боец уже видит и читает, он должен внимательно ознакомиться с записями в медицинских документах.

Далее он должен обратиться в воинскую часть с требованием выдать справку об обстоятельствах травмы (ранения/контузии/увечья) (Приложение 5). Это самый главный документ, на основе которого устанавливают причинную связь между ранением, травмированием и контузией — и защитой Родины.

Это приложение ляжет в основу заключения военно-врачебной комиссии после лечения, что повлечет за собой перерасчет и выплату денежного довольствия и дополнительного вознаграждения. Хочу предупредить: оригинал Приложения 5 военный хранит у себя, никому его не отдавая.

— Чтобы так хорошо разбираться в этих нюансах, как вы, нужно было изучить военное дело…

— Да, для начала я принялась изучать Уставы ВСУ. А поскольку не существует единого документа, регулирующего правоотношения в военной сфере, то изучала законы Украины, инструкции, положения и т. д. Некоторые документы, к сожалению, закрыты для свободного доступа или имеют ограниченный доступ, что усложняет работу адвоката.

При разрешении нестандартных ситуаций могу обратиться за помощью к коллегам-волонтерам. Мы общаемся в чате, подсказываем друг другу, как правильно решить тот или иной вопрос.

Фото с Facebook-страниц Командования Медицинских сил ВСУ и Светланы Ярошенко

*Во второй части интервью речь пойдет о денежных выплатах родственникам военнопленных и без вести пропавших, о том, почему жена военного (муж военной) в таком статусе имеет первоочередное право на денежное довольствие и дополнительные выплаты.