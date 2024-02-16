Суперразрушительная сила северокорейских ракет - это миф?

Действительно ли Киевскую область обстреливали супермощными ракетами из Северной Кореи

Данные о применении РФ баллистических ракет из КНДР на официальном уровне уже подтверждались украинскими правоохранителями. Тогда речь шла об обстреле Харькова, но в ходе ракетного удара 15 февраля такая ракета могла впервые попасть по Киевской области.

Как выяснил "Телеграф", хотя размеры самой воронки действительно впечатляют, спешить с выводами относительно того, была ли это ракета производства КНДР, не стоит. Впрочем, пресс-секретарь Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свободы" не исключил такой возможности.

Воронка в Киевской области

Как писал "Телеграф", ранее Харьков был обстрелян ракетой Hwasong-11Ga (KN-23) производства КНДР, которая точно имеется на вооружении РФ. В этом нет ничего удивительного, ведь данная ракета является по сути копией российского "Искандера", или как минимум созданной с помощью некоторых технологий последней.

О КН-23 известно немного, предполагается, что в максимальном варианте она имеет:

дальность – 690 км;

длина — 7,5 метра;

диаметр — 0,95 м;

вес ракеты — около 3,5 тонн;

вес боевой части – оценочно, порядка 500 кг, но он может варьироваться в зависимости от дальности ракеты.

Тем не менее, главный редактор издания Defense Express Олег Катков советует не спешить с выводами по поводу национальной принадлежности ракеты, ударившей в Бучачском районе, потому что сделать это на основе фото воронки невозможно. Ведь по его словам на 100% утверждать могла ли это быть северокорейская ракета можно только после того, как удастся найти обломки ракеты, и ознакомиться с маркировкой, серийными номерами изделия и т.д.

Типы ракет КНДР

Так же он объяснил "Телеграфу", что нельзя говорить и о якобы более большой разрушительной силе северокорейских ракет, ведь размер и вес боевой части (БЧ) той же ракеты КН-23/24 точно неизвестен. Но даже если это было бы известно, разрушительная сила БЧ может варьироваться.

"Все зависит от вида материала, с которым имеет дело боеголовка. Тот же килограмм взрывчатки в скальной породе, почве и песке может дать совершенно разные размеры воронки, ведь плотность материала разная. Влияет и механизм подрыва – если взрыв происходит после углубления БЧ в грунт, воронка также будет больше, чем если бы взрыв произошел на поверхности", — подчеркнул эксперт в комментарии "Телеграфу".

Также известно, что разрушительная сила взрыва может варьироваться от размера боевой части и количества взрывчатого вещества (ВВ) в нем. Так, для запуска на большую дальность вес ВВ может уменьшиться, так как помимо взрывчатки в корпус боеприпаса закачивается топливо. Так, как считается вес боеголовки в 500 кг позволяет КН-23 лететь на 400-500 км, а для большей дистанции вес взрывчатого вещества уменьшается, а его место занимает дополнительное топливо.

Ракета КН-23 на параде в КНДР

Результатом всего этого является различия в мощности взрыва из-за снижения веса взрывчатого вещества.

Заметим, что кроме предположительного использования ракет производства КНДР, российские оккупанты используют во время ракетных ударов по Украине новейшие образцы своего вооружения.