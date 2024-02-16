Суперруйнівна сила північнокорейських ракет – це міф?

Чи справді Київську область обстрілювали суперпотужними ракетами з Північної Кореї

Дані щодо застосування РФ балістичних ракет із КНДР на офіційному рівні вже підтверджувалися українськими правоохоронцями. Тоді йшлося про обстріл Харкова, але під час ракетного удару 15 лютого така ракета могла вперше потрапити по Київській області.

Як з’ясував "Телеграф", хоча розміри самої воронки справді вражають, поспішати з висновками щодо того, чи це була ракета виробництва КНДР, не варто. Втім, прес-секретар Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свободи" не відкинув такої можливості.

Вирва в Київській області

Як писав "Телеграф", раніше Харків було обстріляно ракетою Hwasong-11Ga (KN-23) виробництва КНДР, яка точно є на озброєнні РФ. У цьому немає нічого дивного, адже дана ракета є, по суті, копією російського "Іскандера", або, як мінімум, створеної за допомогою деяких технологій останньої.

Про КН-23 відомо небагато, передбачається, що у максимальному варіанті вона має:

дальність – 690 км;

довжина — 7,5 метра;

діаметр — 0,95 м;

вага ракети – близько 3,5 тонн;

вага бойової частини — оціночно, близько 500 кг, але він може змінюватись в залежності від дальності ракети.

Проте головний редактор видання Defense Express Олег Катков радить не поспішати з висновками щодо національної приналежності ракети, яка вдарила у Бучацькому районі, бо зробити це на основі фото вирви неможливо. Адже за його словами на 100% стверджувати, чи могла це бути північнокорейська ракета, можна тільки після того, як вдасться знайти уламки ракети, і ознайомитися з маркуванням, серійними номерами виробу тощо.

Типи ракет КНДР

Також він пояснив "Телеграфу", що не можна говорити і про нібито більшу руйнівну силу північнокорейських ракет, адже розмір і вага бойової частини (БЧ) тієї ж ракети КН-23/24 точно невідомі. Але навіть якщо це було б відомо, руйнівна сила БЧ може змінюватись.

"Все залежить від виду матеріалу, з яким має справу боєголовка. Той же кілограм вибухівки в скельній породі, ґрунті та піску може дати зовсім різні розміри вирви, адже щільність матеріалу різна. Впливає і механізм підриву – якщо вибух відбувається після заглиблення БЧ у ґрунт, вирва також буде більшою, ніж якби вибух стався на поверхні", — підкреслив експерт у коментарі "Телеграфу".

Також відомо, що руйнівна сила вибуху може змінюватись від розміру бойової частини та кількості вибухової речовини (ВР) у ньому. Так, для запуску на велику дальність вага ВР може зменшитися, оскільки, крім вибухівки, у корпус боєприпасу закачується паливо. Так, як вважається вага боєголовки в 500 кг, дозволяє КН-23 летіти на 400-500 км, а для більшої дистанції вага вибухової речовини зменшується, а його місце займає додаткове паливо.

Ракета КН-23 на параді у КНДР

Результатом цього є відмінності в потужності вибуху через зниження ваги вибухової речовини.

Зауважимо, що окрім ймовірного використання ракет виробництва КНДР, російські окупанти використовують під час ракетних ударів по Україні новітні зразки свого озброєння.