Получат повестку в первую очередь: кто из украинцев сейчас номер один для военкомата

Таких категорий существует несколько

В Украине снова было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом, некоторые военнообязанных могут быть сейчас более востребованными для армии, чем другие.

"Телеграф" рассказывает о том, кого в феврале могут мобилизовать в первую очередь. Таких категорий существует несколько.

В первую очередь отметим, как говорил ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Кроме того, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые хорошо владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

А недавно командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк рассказал, что прямо сейчас Силам обороны наиболее необходима пехота.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на враждебные позиции, отбивает врага", – объяснил Николюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ТЦК назвали категорию населения, которую не призовут.