Отримають повістку у першу чергу: хто з українців зараз номер один для військкомату

Таких категорій існує декілька

В Україні знову було продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому деякі військовозобов’язані можуть бути зараз більш затребуваними для армії, ніж інші.

"Телеграф" розповідає про те, кого у лютому можуть мобілізувати у першу чергу. Таких категорій є декілька.

Насамперед зазначимо, як казав раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, під час загальної мобілізації у першу чергу призивають чоловіків із бойовим досвідом, а потім уже тих, хто потрібний для відповідних спеціальностей.

Крім того, як раніше ми вже писали, у ЗСУ великий запит на громадян, які добре володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.

А нещодавно командувач підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що прямо зараз Силам оборони найбільш потрібна піхота.

"Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, і піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", – пояснив Ніколюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ТЦК назвали категорію населення, яку не закличуть.