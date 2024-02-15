В воздухе самолеты Ту-95: российские террористы готовят очередную ракетную атаку

Утром можно ожидать очередного ракетного теракта

Российские террористы подняли с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России (куда пока не достают Вооруженные силы) не менее семи стратегических самолетов Ту-95МС. Скорее всего, террористы готовят очередную ракетную атаку по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным военных, террористы выйдут на пусковые рубежи примерно в четыре часа утра.

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи — 4.00. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стало известно, сколько ракет сбили над Киевом во время вражеской атаки со стороны РФ 7 февраля. Как оказалось, воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов, а ракеты заходили в столицу несколькими волнами и по разным направлениям.

Ракетный обстрел Украины 7 февраля наделал беды в нескольких городах Украины. Больше всего пострадала столица Украины. В результате происшествия пострадали люди, а в Голосеевском районе столицы обломки попали в жилой 18-этажный дом, где возник масштабный пожар.

По Николаеву россияне ударили "шахедами" и ракетами воздушного базирования. Погиб мужчина, повреждено около 20 жилых домов. В Харькове было предварительно зафиксировано четыре ракетных удара. Есть попадания, а также пострадала женщина. Также зафиксировано попадание и во Львовской области – пострадал промышленный объект в Дрогобыче.