У повітрі літаки Ту-95: російські терористи готують чергову ракетну атаку

Вранці можна очікувати на черговий ракетний теракт

Російські терористи підняли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії (куди поки що не дістають Збройні сили) щонайменше сім стратегічних літаків Ту-95МС. Скоріше за все, терористи готують чергову ракетну атаку по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. За даними військових, терористи вийдуть на пускові рубежі приблизно о четвертій годині ранку.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья (Мурманська обл., рф). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.00. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що стало відомо, скільки ракет збили над Києвом під час ворожої атаки з боку РФ 7 лютого. Як виявилося, повітряна тривога у столиці тривала майже 3 години, а ракети заходили до столиці кількома хвилями та з різних напрямків.

Ракетний обстріл України 7 лютого наробив лиха у декількох містах України. Чи не найбільше постраждала столиця України. Внаслідок події постраждали люди, а в Голосіївському районі столиці уламки потрапили до житлового 18-поверхового будинку, де виникла масштабна пожежа.

По Миколаєву росіяни вдарили "шахедами" та ракетами повітряного базування. Загинув чоловік, пошкоджено близько 20 житлових будинків. У Харкові було попередньо зафіксовано чотири ракетних удари. Є влучання, а також постраждала жінка. Також зафіксовано влучання й у Львівській області — постраждав промисловий об'єкт у Дрогобичі.