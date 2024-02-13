"Можем повторить": россияне запустили видео с "Сырским в Москве", но нарвались на ответ украинцев

Враг пытается вызвать у обычных украинцев недоверие к главе армии

Российские пропагандисты опубликовали видео с парада на Красной площади в Москве в 1986 году, на котором маршировал юноша, внешне похожий на нынешнего военачальника украинской армии Александра Сырского. Они пытались вызвать недоверие среди граждан, но нарвались на совсем другой ответ.

Главнокомандующий ВСУ действительно учился в Московском высшем военном командном училище с 1982 по 1986 год, и этот факт враг использует для информационно-психологических операций (ИПСО). О том, что против Александра Сырского будет запущен еще один фейк, предупреждал Центр противодействия дезинформации.

Досье нового главкома Сырского

Но украинцы отреагировали на эту информационную кампанию со смехом. Они предупредили россиян, что если Сырский уже раз маршировал на Красной площади, то фраза "Можем повторить" приобретает совсем другой смысл.

Украинцы не идут на поводу у российских пропагандистов

Один из пользователей заявил, что это фейк, ведь в советские времена участвовать в параде могли только юноши от 180 см. У Сырского же рост ниже. Другие пользователи тоже не стали разгонять "зраду".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как американский генерал Бен Ходжес оценил кадровые перемены в военном руководстве Украины. Он считает, что Александр Сырский станет неприятным сюрпризом для врага.