"Ожидает много сюрпризов": спикер ВСУ рассказал, что принесет назначение Сырского главкомом

У него есть опыт, который он уже показал

Назначение главнокомандующим ВСУ Александра Сырского доставит врагу немало неприятных сюрпризов. Ведь у генерал-полковника значительный боевой опыт.

Об этом сказал спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии "Мы-Украина". Также он добавил, что Сырский знает все нужды военных и оперативную ситуацию на фронте.

"Врага ждет очень много неприятных сюрпризов", — сказал Евлаш о назначении нового главнокомандующего.

По словам спикера, большим преимуществом для Сырского является то, что он два года провел на фронте, а также сотрудничал с международными военными партнерами и НАТО.

"У него есть опыт, который он показал во время проведения киевской операции, харьковского контрнаступления, во время операции в Бахмуте, где была уничтожена и остановлена одна из крупнейших группировок ППК "Вагнер, которая насчитывала 10 бригад", — отметил представитель Сухопутных войск ВСУ.

Операция в Бахмуте, добавил спикер, получила немало положительных оценок от западных и украинских генералов.

По словам Евлаша, акцент в работе Сырского будет направлен на создание нового рода войск, связанных с БПЛА.

Ранее "Телеграф" писал, что после того, как Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного, наибольшим риском в привлечении новой команды к руководству ВСУ является нехватка у нее опыта командования большими группировками войск. В то же время о полном отсутствии опыта и "кабинетности" этих военных говорить не приходится.