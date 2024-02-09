"Чекає багато сюрпризів": речник ЗСУ розповів, що принесе призначення Сирського головкомом

У нього є досвід, який він вже показав

Призначення головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського принесе ворогу чимало неприємних сюрпризів. Адже у генерал-полковника значний бойовий досвід.

Про це сказав речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш в коментарі "Ми-Україна". Також він додав, що Сирський знає всі потреби військових і оперативну ситуацію на фронті.

"На ворога чекає дуже багато неприємних сюрпризів", — сказав Євлаш про призначення нового головнокомандувача.

За словами речника, великою перевагою для Сирського є те, що він два роки провів на фронті, а також співпрацював з міжнародними військовими партнерами і НАТО.

"У нього є досвід, який він показав під час проведення київської операції, харківського контрнаступу, під час операції у Бахмуті, де було знищено й зупинено одне з найбільших угруповань ПВК "Вагнер, яке налічувало 10 бригад", — зазначив речник Сухопутних військ ЗСУ.

Операція у Бахмуті, додав речник, отримала чимало позитивних оцінок від західних та українських генералів.

За словами Євлаша, акцент у роботі Сирського буде спрямований на створення нового роду військ, пов’язаних з БПЛА.

Раніше "Телеграф" писав, що після того, як Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного, найбільшим ризиком у залученні нової команди до керівництва ЗСУ є брак у неї досвіду командування великими угрупованнями військ. Водночас про повну відсутність досвіду і "кабінетність" цих військових годі казати.